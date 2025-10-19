Este lunes, ganador del Bellas Artes de Novela 2025 dará charla gratuita en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escritor veracruzano Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2025, ofrecerá en Morelia una charla en el marco del ciclo “Territorio de Palabras”.

La actividad fue anunciada por la Secretaría de Cultura de Michoacán a través de redes sociales, y se realizará este lunes 20 de octubre a las 18:00 horas en la Biblioteca Bosch Vargaslugo, ubicada en el Centro de Documentación e Investigación de las Artes (CDIA), a un costado de Clavijero.