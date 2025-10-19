Este lunes, ganador del Bellas Artes de Novela 2025 dará charla gratuita en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escritor veracruzano Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2025, ofrecerá en Morelia una charla en el marco del ciclo “Territorio de Palabras”.
La actividad fue anunciada por la Secretaría de Cultura de Michoacán a través de redes sociales, y se realizará este lunes 20 de octubre a las 18:00 horas en la Biblioteca Bosch Vargaslugo, ubicada en el Centro de Documentación e Investigación de las Artes (CDIA), a un costado de Clavijero.
La tertulia será protagonizada por el libro "Había un perro bajo la cama", una colección de cuentos en los que Cerdán explora la relación entre humanos y perros desde un enfoque literario, sensible e inquietante. El evento se realiza en colaboración con el club de lectura infantil Lectosaurios y forma parte del Programa Nacional Salas de Lectura, que este año celebra su 30 aniversario.
Eduardo Cerdán, nacido en Xalapa, Veracruz, ha destacado por su labor como narrador, editor y promotor cultural. Sus cuentos han sido traducidos al francés y al árabe, y ha sido incluido en diversas antologías de cuento latinoamericano. Este año fue reconocido con el Premio Bellas Artes por la novela "El pánico fue un cachorro dormido".
La entrada es libre y se invita a público de todas las edades.
rmr