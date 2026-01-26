Este lunes, clima templado y cielos parcialmente nublados en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la capital michoacana amaneció con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 8°C, según el sitio especializado Meteored.mx.

Durante el día, se espera que el termómetro alcance una máxima de 26°C alrededor de las 14:00 horas, con condiciones de cielo parcialmente soleado. La sensación térmica será similar a la temperatura real, sin probabilidades de lluvia.

El viento será moderado, con ráfagas que oscilarán entre los 14 y 37 km/h, provenientes principalmente del sur y sureste.

Uno de los aspectos a destacar es el índice de radiación ultravioleta (UV), que alcanzará niveles altos entre las 13:00 y 16:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar, lentes y ropa adecuada si se realizan actividades al aire libre.

Por la noche, el clima se tornará más fresco, con temperaturas que bajarán hasta los 14°C cerca de las 23:00 horas.

