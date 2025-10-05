Este lunes, cierre vial frente a Cinépolis Centro por preparativos del FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia implementará un operativo vial especial este lunes 6 de octubre, a partir de las 07:00 horas, debido a los preparativos del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en su edición 2025.
El cierre temporal de la circulación vehicular será en las calles Santiago Tapia y Valentín Gómez Farías, justo frente al Cinépolis Centro, sede principal del evento.
El corte de este lunes se estima durará cuatro horas, con el objetivo de facilitar los preparativos previos a la inauguración oficial, que será el viernes 10.
La Policía recomienda tomar precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas:
Ruta 1: Guadalupe Victoria – Av. Nocupétaro – Ignacio Zaragoza – Santiago Tapia
Ruta 2: Valentín Gómez Farías – Av. Nocupétaro – García Pueblita – Ignacio Zaragoza – Santiago Tapia
“Les pedimos conducir con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de Policía Morelia”, señaló la corporación en redes sociales.
Es de recordar que la gran inauguración del FICM 2025 será el viernes 10 de octubre, extendiéndose hasta el 19.
En esta edición se contará con la participación de cineastas internacionales como Jodie Foster, Jafar Panahi, Lucrecia Martel, Robin Campillo, y el actor Stellan Skarsgård, quien presentará Sentimental Value.
Además, se rendirán homenajes a Juliette Binoche y la escritora Sabina Berman.
Las funciones serán presenciales en diferentes sedes del Centro Histórico de Morelia y también habrá contenido disponible en línea a través de la plataforma nuestracine.mx.
rmr