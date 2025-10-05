Este lunes, cierre vial frente a Cinépolis Centro por preparativos del FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia implementará un operativo vial especial este lunes 6 de octubre, a partir de las 07:00 horas, debido a los preparativos del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en su edición 2025.

El cierre temporal de la circulación vehicular será en las calles Santiago Tapia y Valentín Gómez Farías, justo frente al Cinépolis Centro, sede principal del evento.