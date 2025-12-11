Este jueves, pronostican en Morelia cielo nublado y alta probabilidad de lluvia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 11 de diciembre, Morelia registrará un clima mayormente nublado con lluvias acumuladas de hasta 9 litros por metro cuadrado y una probabilidad de precipitación del 90%, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 10°C. El viento provendrá del oeste con una velocidad de entre 5 y 10 km/h, y se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h durante el día.

Para el viernes 12 de diciembre, el clima será más estable, con cielo poco nuboso y solo 3 litros por metro cuadrado de lluvia, además de vientos suaves que no superarán los 5 km/h.