Este jueves, pronostican en Morelia cielo nublado y alta probabilidad de lluvia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 11 de diciembre, Morelia registrará un clima mayormente nublado con lluvias acumuladas de hasta 9 litros por metro cuadrado y una probabilidad de precipitación del 90%, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 10°C. El viento provendrá del oeste con una velocidad de entre 5 y 10 km/h, y se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h durante el día.
Para el viernes 12 de diciembre, el clima será más estable, con cielo poco nuboso y solo 3 litros por metro cuadrado de lluvia, además de vientos suaves que no superarán los 5 km/h.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico general, el frente frío número 20 provocará lluvias puntuales fuertes (de hasta 25 a 50 mm) en zonas de Michoacán (centro), Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, acompañadas de vientos con rachas de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
También se advierte la presencia de un ambiente muy frío con temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, así como posibles heladas en estados del centro y norte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población estar atenta a actualizaciones y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves y caída de árboles.
SHA