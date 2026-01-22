Este jueves en Morelia, sin lluvias y con máximas de hasta 24°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, se espera un día mayormente soleado y sin lluvias en la ciudad de Morelia, de acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará entre 7 y 12 grados Celsius, con cielos despejados. Hacia el mediodía, la temperatura alcanzará los 23°C, aunque la sensación térmica será de hasta 25°C, con algunas nubes ligeras y vientos del noreste de hasta 20 km/h.

Por la tarde se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán descendiendo hasta los 13°C al cierre del día. No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que representa un clima estable para actividades al aire libre.

Además, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar los 39 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas altas o al conducir.

El índice de radiación solar alcanzará niveles altos entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar, sombrero o sombrilla para evitar daños en la piel.

rmr