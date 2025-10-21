Este jueves disfruta ‘Paisajes del café’ en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, se inaugurará la exposición colectiva Paisajes del café en la Sala Efraín Vargas de la Casa de la Cultura de Morelia. La muestra gráfica celebra al café como símbolo de identidad, trabajo y comunidad en el panorama cultural de México.
La exposición reúne obra gráfica de distintos artistas que han explorado el paisaje cafetalero como inspiración, no solo en lo visual, sino también en lo social y simbólico. Desde la recolección de granos hasta la ritualidad cotidiana del consumo, cada pieza ofrece una mirada crítica y poética de este producto milenario.
Paisajes del café es organizada por la Secretaría de Cultura de Michoacán como parte de su programa Cultura Viva, con el objetivo de visibilizar la relación entre arte y territorio, así como destacar prácticas comunitarias que giran en torno al cultivo y consumo del café.
La entrada es libre y la exposición permanecerá abierta al público en la Casa de la Cultura de Morelia. Se invita a la ciudadanía a disfrutar de esta propuesta visual que entreteje arte, tierra y tradiciones vivas.
BCT