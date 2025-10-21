Este jueves disfruta ‘Paisajes del café’ en Morelia

La exposición reúne obra gráfica de distintos artistas que han explorado el paisaje cafetalero como inspiración, no solo en lo visual, sino también en lo social y simbólico. Desde la recolección de granos hasta la ritualidad cotidiana del consumo, cada pieza ofrece una mirada crítica y poética de este producto milenario.

Paisajes del café es organizada por la Secretaría de Cultura de Michoacán como parte de su programa Cultura Viva, con el objetivo de visibilizar la relación entre arte y territorio, así como destacar prácticas comunitarias que giran en torno al cultivo y consumo del café.