Este fin de semana, Festival Internacional de la Cerveza llegará al Colegio de Morelia

Durante los dos días de actividades se tiene prevista la asistencia de aproximadamente dos mil personas que dejen una derrama económica superior al millón de pesos, ya que el evento cultural y multidisciplinario contempla diversión para toda la familia.

El programa cultural está conformado este año por exposiciones, degustaciones, maridajes, talleres como tiro con arco, propuestas de negocio para nuevas emprendedoras, juegos para niñas y niños, la participación del movimiento slow food, así como la representación del October Fest, sin olvidar la venta de mezcal michoacano y de cervezas nacionales e internacionales, en un horario de 11:00 a 23:00 horas.