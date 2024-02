Este don tira la basura a sus anchas en calles de Morelia, acusan [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue exhibido en redes acusado de tirar a sus anchas la basura en algunas calles de Morelia.

El video fue subido por la página de denuncia ciudadana Sanción Social, en el que se aprecia al masculino mientras deja una bolsa de desechos en la calle, debajo de un auto

A decir de la publicación, lo anterior pasó en la colonia Lomas del Tecnológico, y fue captado todo por cámaras de seguridad.

Asimismo, se dijo que ésta no sería la primera vez que lo hace:

"Si te preguntas porque se Inundan las calles de Morelia aquí la respuesta: 'buenas tardes Lic René quisiera me haga el favor de exhibir a una persona que continuamente pasa y tira su bolsa de basura en la calle, no tendrá para pagar al carro de la basura no se sucede en la col Lomas del Tecnológico'” (sic).

Así se grabó al señor: