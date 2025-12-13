Este domingo se presenta la Orquesta de la Marina en el Ceconexpo: entrada libre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 14 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina se presentará en Morelia con un concierto especial como parte de las actividades de la Villa Navideña y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La cita es a las 18:00 horas en el Jardín de las Esferas, ubicado dentro del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), a un costado de avenida Ventura Puente.

El evento fue anunciado por el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, quien destacó que se trata de una presentación familiar, cultural y gratuita, que busca promover el arte, la convivencia y el sano esparcimiento en estas fiestas decembrinas.

El Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo del estado, invitan a toda la población a asistir a esta experiencia musical sin costo, que forma parte del esfuerzo por ofrecer actividades accesibles y de calidad en el corazón de la capital michoacana.

Al finalizar el concierto, las y los asistentes podrán disfrutar de las atracciones que ofrece la Villa Navideña, como la pista de hielo, el nacimiento artesanal monumental, el árbol navideño gigante, la zona gastronómica y los juegos mecánicos, todo dentro del recinto del Ceconexpo.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia estatal para activar espacios públicos, incentivar el turismo local y generar un ambiente de unión y paz durante las celebraciones de fin de año.

mrh