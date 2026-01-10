Este domingo, Morelia celebra el Día de Reyes con clases gratuitas en la Ciclovía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración del Día de Reyes, este domingo 11 de enero se llevará a cabo una edición especial de la Ciclovía Vía Recreativa Dominical en la avenida Madero, donde niñas y niños podrán asistir a una clase gratuita para mejorar su técnica en bicicleta o patines. La actividad busca fomentar el uso recreativo y seguro del espacio público entre las infancias morelianas.

La iniciativa, denominada “Bici y patín escuela”, fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio. En su mensaje, la dependencia destacó que el mejor regalo es moverse con seguridad, por lo que invitan a las familias a llevar a sus hijas e hijos para que aprendan o perfeccionen su técnica de forma divertida y en un entorno controlado.