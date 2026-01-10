Este domingo, Morelia celebra el Día de Reyes con clases gratuitas en la Ciclovía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración del Día de Reyes, este domingo 11 de enero se llevará a cabo una edición especial de la Ciclovía Vía Recreativa Dominical en la avenida Madero, donde niñas y niños podrán asistir a una clase gratuita para mejorar su técnica en bicicleta o patines. La actividad busca fomentar el uso recreativo y seguro del espacio público entre las infancias morelianas.
La iniciativa, denominada “Bici y patín escuela”, fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio. En su mensaje, la dependencia destacó que el mejor regalo es moverse con seguridad, por lo que invitan a las familias a llevar a sus hijas e hijos para que aprendan o perfeccionen su técnica de forma divertida y en un entorno controlado.
La clase se realizará de 11:00 a 13:00 horas sobre la avenida Madero, en el marco de la Ciclovía dominical. Es importante que los participantes lleven consigo casco, protecciones y, por supuesto, su bicicleta o patines. La actividad no tiene ningún costo y forma parte de un programa gratuito impulsado por el gobierno municipal para promover la convivencia y el desarrollo de habilidades físicas desde temprana edad.
“Rodar con seguridad también es parte de vivir la ciudad”, destacó la dependencia en su mensaje, reafirmando el compromiso de generar espacios públicos seguros y accesibles para todas las personas, en especial para los más pequeños durante esta tradicional celebración.
BCT