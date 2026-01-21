Este domingo, feria de adopción de perritos y gatitos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 25 de enero, se realizará la “1ª Jornada de Adopción” en Plaza Punto Ventura, donde estarán disponibles para adopción decenas de perritos, entre ellos los rescatados por las autoridades en diciembre pasado en un domicilio de la calle Galeana, en el Centro Histórico de Morelia.
Es de recordar que, durante una diligencia judicial en aquel inmueble, fueron localizados 60 ejemplares caninos en condiciones de hacinamiento, algunos con lesiones visibles. Los animales fueron entregados voluntariamente por los apoderados legales del lugar y valorados por personal del Instituto de Protección Animal (IMPA), que posteriormente intervino para iniciar su proceso de recuperación.
Tras varias semanas de atención y rehabilitación, muchos de estos perritos están listos para encontrar un nuevo hogar. La jornada, programada de 12:00 horas. a 16:00 h, incluirá venta de productos para mascotas, vacunación, aplicación de chips subdérmicos y entrega de placas NFC, además de los procedimientos de adopción.
Para adoptar, es necesario presentar documentación digital, copia del INE, comprobante de domicilio, cinco fotografías del lugar donde vivirá la mascota y asistir a una entrevista. El objetivo es asegurar que los adoptantes ofrezcan un entorno seguro y estable para los animales.
La ciudadanía puede conocer a los perritos disponibles en el sitio oficial www.juskas.morelia.gob.mx. Esta jornada representa no solo una oportunidad para dar amor, sino también para cerrar un ciclo de maltrato con una nueva historia de esperanza.
