Este domingo, feria de adopción de perritos y gatitos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 25 de enero, se realizará la “1ª Jornada de Adopción” en Plaza Punto Ventura, donde estarán disponibles para adopción decenas de perritos, entre ellos los rescatados por las autoridades en diciembre pasado en un domicilio de la calle Galeana, en el Centro Histórico de Morelia.

Es de recordar que, durante una diligencia judicial en aquel inmueble, fueron localizados 60 ejemplares caninos en condiciones de hacinamiento, algunos con lesiones visibles. Los animales fueron entregados voluntariamente por los apoderados legales del lugar y valorados por personal del Instituto de Protección Animal (IMPA), que posteriormente intervino para iniciar su proceso de recuperación.