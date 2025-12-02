Este domingo de museos descubre el universo de Carolina Pavia en el Clavijero

El recorrido propone un diálogo entre pintura, volumen y espacio; personajes que antes habitaron los lienzos y ahora se manifiestan en piezas tridimensionales que ocupan la sala como parte de una mitología personal. Para la artista, esta colección funciona como un mosaico que invita a cruzar lo cotidiano y asomarse a una geografía donde lo posible convive con lo fantástico, desde una mirada crítica y profundamente humana.

La obra reciente de Pavia se sostiene en una trayectoria construida desde el arte urbano y consolidada en espacios como el Museo Franz Mayer, Museo Soumaya, Museo de la Mujer, el Exconvento Jesuita de Pátzcuaro y el propio Clavijero. Su formación ha sido acompañada por artistas como Verónica Buccio, Javier Marín y Aron Demetz.

Este domingo, date un tiempo para recorrer “Adentro: habitando lo invisible” y descubrir la fuerza visual y emocional de una de las creadoras jóvenes más destacadas del estado, en la sala 7 del Centro Cultural Clavijero, ubicado en la calle El Nigromante 79, en el Centro Histórico de Morelia. Muestra disponible hasta febrero de 2026.

BCT