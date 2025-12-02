Este domingo de museos descubre el universo de Carolina Pavia en el Clavijero

Morelia

Dieciséis pinturas, nueve esculturas y un mural monumental
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a disfrutar en este domingo de museos la exposición pictórica “Adentro: habitando lo invisible” de la artista michoacana Carolina Pavia. Una propuesta vibrante y profundamente emotiva que abre ventanas a mundos íntimos, simbólicos y llenos de color. Con acceso gratuito, la muestra puede recorrerse en la sala 7 del Centro Cultural Clavijero.

La exposición reúne dieciséis pinturas, nueve esculturas y un mural de gran formato creado especialmente para el recinto. En esta muestra, Pavia despliega un imaginario neosurrealista poblado por mujeres-flor, habitaciones que respiran, universos fantásticos y paisajes que se debaten entre la quietud y la catarsis.

El recorrido propone un diálogo entre pintura, volumen y espacio; personajes que antes habitaron los lienzos y ahora se manifiestan en piezas tridimensionales que ocupan la sala como parte de una mitología personal. Para la artista, esta colección funciona como un mosaico que invita a cruzar lo cotidiano y asomarse a una geografía donde lo posible convive con lo fantástico, desde una mirada crítica y profundamente humana.

La obra reciente de Pavia se sostiene en una trayectoria construida desde el arte urbano y consolidada en espacios como el Museo Franz Mayer, Museo Soumaya, Museo de la Mujer, el Exconvento Jesuita de Pátzcuaro y el propio Clavijero. Su formación ha sido acompañada por artistas como Verónica Buccio, Javier Marín y Aron Demetz.

Este domingo, date un tiempo para recorrer “Adentro: habitando lo invisible” y descubrir la fuerza visual y emocional de una de las creadoras jóvenes más destacadas del estado, en la sala 7 del Centro Cultural Clavijero, ubicado en la calle El Nigromante 79, en el Centro Histórico de Morelia. Muestra disponible hasta febrero de 2026.

