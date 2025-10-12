Este domingo: amanecer fresco y nublados por la tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, Morelia amaneció con niebla y temperaturas frescas que rondan los 17 °C, lo cual ha generado un ambiente húmedo en distintas zonas de la ciudad.

Por la tarde se prevé un cielo con intervalos de nubes y claros, mientras que la temperatura máxima alcanzará cerca de los 23 °C. Estas condiciones ofrecen un clima templado ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a cambios bruscos.

Durante la noche se espera nuevamente la presencia de niebla, acompañada de temperaturas mínimas en torno a los 17 °C.

A lo largo del día, los vientos serán predominantes del norte con una velocidad promedio de 10 km/h. Aunque no se pronostican lluvias, se recomienda precaución al conducir durante los periodos de niebla.

BCT