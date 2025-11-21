Este domingo, adopta un lomito y disfruta de kermés vegana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo domingo 23 de noviembre de 2025, la explanada del Parque Infantil 150 será sede de una jornada especial de adopción canina y felina organizada por DARAMOR. Rescatistas Independientes, un colectivo comprometido con el rescate y bienestar animal en Morelia.

La feria de adopción se llevará a cabo de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y contará con la presencia de ejemplares rescatados en busca de un hogar definitivo. Además de la adopción, el evento ofrecerá servicios de vacunación y esterilización a bajo costo por parte de @bopet_centrodeesterilizacion, así como recolección de tapas plásticas a beneficio de AMANC Michoacán.

Como novedad, los asistentes podrán disfrutar de la primera kermés vegana organizada por @tierra.mona, así como participar en una tómbola, venta con causa y actividades familiares que promueven la empatía, el consumo responsable y la protección animal.