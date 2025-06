Este Día del Padre no habrá tendedero en Morelia; "es una pausa para cargar más fuerza", sentencian

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 15 de junio, en el marco de Día del Padre, no se realizará el tradicional Tendedero de Deudores Alimentarios en Morelia, según lo informó el colectivo Deudores Alimentarios Michoacán a través de un comunicado.

El evento, que en años anteriores consistía en la colocación de carteles con nombres y mensajes de denuncia hacia padres que incumplen con sus obligaciones alimentarias, no se llevará a cabo este 2025. La colectiva aclaró que esta decisión no representa un abandono de la causa, sino una estrategia de reestructuración interna.

“Aunque este año no estarán colgados en el tendedero físico, sus incumplimientos siguen tan presentes como siempre… porque el abandono y la violencia económica no se toman vacaciones”, expresaron en el comunicado titulado Este Día del Padre Ausente no colgamos nombres, pero la lucha sigue.

Desde su aparición, el tendedero ha sido una herramienta simbólica y colectiva para visibilizar el abandono económico y la violencia patrimonial que muchas madres enfrentan en la crianza de sus hijas e hijos. Este año, la colectiva anunció que está “cambiando de trinchera” para fortalecer su acción política y social, haciendo una pausa que consideran necesaria para recargar energías y continuar la denuncia con más contundencia.

“No es un silencio: es una pausa para cargar más fuerza”, concluye el comunicado.

rmr