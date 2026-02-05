Morelia

Este año se prevé la realización de tres largometrajes en Morelia

Secultura revela que uno de los filmes se rodará en el Conservatorio de las Rosas
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este 2026 se podrían realizar tres posibles largometrajes en Morelia, adelantó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura Municipal (Secultura).

En entrevista colectiva, la secretaria informó que recientemente se consolidó una alianza entre la Comisión Fílmica de Morelia y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), con la cual se impulsarán diversas acciones para fortalecer el rubro cinematográfico en la capital michoacana, como ciclos de cine, exposiciones y otras actividades culturales.

En este tenor, se le cuestionó si este tipo de convenios (con otras instancias) podrían favorecer la llegada de más producciones audiovisuales al municipio, a lo que respondió que para este año se tiene prevista la realización de tres largometrajes.

“En marzo daremos a conocer el primer largometraje que se realizará en la ciudad con impulso de la Comisión. Son tres temáticas diferentes: uno tendrá como escenario principal el Conservatorio de las Rosas, otro abordará un tema histórico y el tercero se desarrollará en locaciones más modernas”
Chávez Alcaraz precisó que por el momento no es posible brindar mayores detalles, ya que las producciones aún se encuentran en proceso de consolidación; sin embargo, subrayó que todas serían producciones nacionales.

