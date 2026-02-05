Este año se prevé la realización de tres largometrajes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este 2026 se podrían realizar tres posibles largometrajes en Morelia, adelantó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura Municipal (Secultura).

En entrevista colectiva, la secretaria informó que recientemente se consolidó una alianza entre la Comisión Fílmica de Morelia y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), con la cual se impulsarán diversas acciones para fortalecer el rubro cinematográfico en la capital michoacana, como ciclos de cine, exposiciones y otras actividades culturales.

En este tenor, se le cuestionó si este tipo de convenios (con otras instancias) podrían favorecer la llegada de más producciones audiovisuales al municipio, a lo que respondió que para este año se tiene prevista la realización de tres largometrajes.