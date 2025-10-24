Este año, manifestaciones en Morelia dejan 12 vehículos empresariales retenidos: comisionado

Por consiguiente, el comisionado explicó que cuando los elementos de la Policía reciben un reporte de robo, acuden al lugar, aseguran la unidad y la regresan a sus propietarios. Sobre esto, comentó que, durante este año, estiman que han sido 12 los vehículos que, en estas condiciones, han sido retenidos.

Al ser cuestionado sobre la poca presencia de la Policía Morelia en este tipo de manifestaciones, el comisionado señaló que se debe a distintos aspectos. Entre estos, a que no cuentan con el equipo ni con un grupo especializado, como lo es el Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP), el cual se enfoca en atender manifestaciones o disturbios.