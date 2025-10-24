Este año, manifestaciones en Morelia dejan 12 vehículos empresariales retenidos: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante distintas manifestaciones en la capital michoacana, este año se registró la retención de aproximadamente una decena de unidades empresariales, como refresqueras, cerveceras y empresas de alimentos, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista colectiva, el comisionado recalcó que la Policía Morelia suele recibir reportes de robo de vehículos empresariales durante algunas manifestaciones, particularmente de supuestos normalistas.
Alarcón Olmedo agregó que las manifestaciones en Morelia son recurrentes cada año; sin embargo, hay momentos en los que las acciones de los manifestantes se agudizan.
Por consiguiente, el comisionado explicó que cuando los elementos de la Policía reciben un reporte de robo, acuden al lugar, aseguran la unidad y la regresan a sus propietarios. Sobre esto, comentó que, durante este año, estiman que han sido 12 los vehículos que, en estas condiciones, han sido retenidos.
Al ser cuestionado sobre la poca presencia de la Policía Morelia en este tipo de manifestaciones, el comisionado señaló que se debe a distintos aspectos. Entre estos, a que no cuentan con el equipo ni con un grupo especializado, como lo es el Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP), el cual se enfoca en atender manifestaciones o disturbios.
Por otra parte, indicó que no se contempla, a corto plazo, contar con esta formación dentro de la Policía Morelia, ya que esta es una atribución de la autoridad estatal.
