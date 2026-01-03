Este 6 de enero, Zoológico de Morelia es K-pop, animales y diversión ¡gratis para niños!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zoomorelia celebrará el Día de Reyes con una actividad especial pensada para toda la familia: la presentación del grupo Guerreras K-pop, además de entrada gratuita para niñas y niños en acceso general.
El evento principal se llevará a cabo este martes 6 de enero a las 13:00 horas en el teatro del parque. La entrada al teatro es completamente gratuita y forma parte de la jornada especial que Zoomorelia ha preparado, la cual estará activa de 10:00 a 18:00 horas.
Además, como parte de la celebración, los niños entrarán gratis en entrada general.
Zoomorelia, reconocido como el Aula Viva más grande de Michoacán, ofrece una experiencia educativa y recreativa donde los visitantes pueden convivir con animales, aprender sobre la naturaleza y disfrutar espectáculos culturales.
BCT