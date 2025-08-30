Este 4 de septiembre habrá gaspachos gratis en Morelia: checa dónde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Buenas noticias para los amantes del antojo moreliano! Este jueves 4 de septiembre se celebrará el Día del Gaspacho en La Cerrada, donde se regalarán porciones de este tradicional platillo moreliano a partir de las 11:00 de la mañana.
La invitación fue lanzada en redes sociales por la página oficial de Gaspachos La Cerrada, que promete “el festejo más sabroso” con gaspachos gratis para todos los asistentes.
El evento busca resaltar el valor gastronómico y cultural de este antojo típico, preparado con fruta fresca, jugo de naranja, queso rallado y chile en polvo, que se ha convertido en un emblema de la capital michoacana.
Los organizadores advierten que los gaspachos se entregarán hasta agotar existencias, por lo que llaman a llegar temprano para no perder la oportunidad. Además, invitan a los asistentes a compartir la experiencia en redes sociales con los hashtags
