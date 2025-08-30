Este 4 de septiembre habrá gaspachos gratis en Morelia: checa dónde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Buenas noticias para los amantes del antojo moreliano! Este jueves 4 de septiembre se celebrará el Día del Gaspacho en La Cerrada, donde se regalarán porciones de este tradicional platillo moreliano a partir de las 11:00 de la mañana.

La invitación fue lanzada en redes sociales por la página oficial de Gaspachos La Cerrada, que promete “el festejo más sabroso” con gaspachos gratis para todos los asistentes.