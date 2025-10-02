Este 4 de octubre será el Selectivo Estatal Michoacán de Kayak en Umécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 4 de octubre se llevará a cabo en la presa de Umécuaro el Selectivo Estatal Michoacán 2025 de Kayak, organizado por la Asociación Purépecha de Pesca Deportiva AC, en coordinación con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) y la Comisión de Pesca del Estado.

La convocatoria fue difundida por los organizadores a través de redes sociales, donde se detalló que la competencia está abierta en la modalidad de kayak con pedales y remos.

El donativo de participación será de 150 pesos, mientras que los tres primeros lugares recibirán medalla de premiación.

La cita es en las canchas de la presa de Umécuaro, a partir de las 8:00 horas, y el uso de chaleco salvavidas será obligatorio para todos los competidores.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 443 193 5326 o consultar la convocatoria oficial.