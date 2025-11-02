Este 2 de noviembre participa en el concurso de en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Encuentro de Ánimas, este domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el Concurso de Catrinas y Catrines “Tradición Viva”, en el Centro Cultural Clavijero de Morelia.

La actividad tiene como objetivo celebrar las tradiciones del Día de Muertos a través de caracterizaciones inspiradas en la icónica figura de la catrina. Podrán participar niñas y niños de 4 a 14 años, así como personas adultas desde los 15 años en adelante.