Este 2 de noviembre participa en el concurso de en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Encuentro de Ánimas, este domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el Concurso de Catrinas y Catrines “Tradición Viva”, en el Centro Cultural Clavijero de Morelia.
La actividad tiene como objetivo celebrar las tradiciones del Día de Muertos a través de caracterizaciones inspiradas en la icónica figura de la catrina. Podrán participar niñas y niños de 4 a 14 años, así como personas adultas desde los 15 años en adelante.
El evento es gratuito y el registro se realizará el mismo día del evento, de 17:00 a 17:45 horas, a un costado del escenario instalado en el recinto. El concurso dará inicio a las 18:00 horas
Los participantes podrán competir por premios de hasta $3,000 pesos en distintas categorías, reconociendo la creatividad, expresión artística y apego a las tradiciones.
BCT