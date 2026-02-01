Este 14 de febrero: música, amor y entrada gratis con la Rondalla Romance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la Rondalla “Romance de Ayer y Hoy” ofrecerá una presentación especial este sábado 14 de febrero, a las 7:00 de la noche, en el Salón de Usos Múltiples de La Inmaculada, ubicado en la calle Tejedores de Aranza #314, colonia Vasco de Quiroga, en la capital michoacana.
El evento, organizado por el Equipo de Pastoral Familiar de la Parroquia de La Inmaculada, busca revivir el romanticismo a través de una serenata en vivo que promete llenar de nostalgia y emociones a los asistentes.
La entrada será gratuita, pero con cupo limitado, por lo que los interesados deben recoger sus boletos previamente en la Notaría Parroquial, en horario de oficina, de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas.
Durante la velada se interpretarán temas clásicos del repertorio romántico y se prevén varias sorpresas para los asistentes. El acceso se realizará por la puerta del campanario.
“No dejamos morir el romanticismo”, es el lema de esta agrupación moreliana que desde hace años ha llevado su música a distintos foros culturales de la región.
La invitación está abierta a toda la comunidad moreliana que desee compartir una noche de música, recuerdos y amor, en un ambiente seguro y familiar.
BCT