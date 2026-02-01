Este 14 de febrero: música, amor y entrada gratis con la Rondalla Romance

El evento, organizado por el Equipo de Pastoral Familiar de la Parroquia de La Inmaculada, busca revivir el romanticismo a través de una serenata en vivo que promete llenar de nostalgia y emociones a los asistentes.

La entrada será gratuita, pero con cupo limitado, por lo que los interesados deben recoger sus boletos previamente en la Notaría Parroquial, en horario de oficina, de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas.