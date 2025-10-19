Estas son las catrinas ganadoras del 13 concurso artesanal de Capula

El director general de la Casart, Cástor Estrada Robles, informó que el registro de piezas tuvo lugar el 18 de octubre, en el que participaron 47 personas artesanas con un total de 67 piezas inscritas que estarán en exhibición y venta del 19 de octubre al 3 de noviembre en el Centro Cultural de Capula.

Mencionó que las ramas artesanales participantes fueron: alfarería policromada, al natural, vidriada y miniatura, en las categorías de maestros artesanos y nuevos valores, en el que cada persona artesana pudo inscribir hasta dos obras.