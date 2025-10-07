¡Estas serán las funciones gratuitas del FICM 2025! Checa fechas y sedes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025 invita al público a disfrutar de proyecciones gratuitas del 10 al 19 de octubre, en distintos espacios como Cinépolis Centro, el Teatro Emperador Caltzontzin, el Centro Cultural Universitario (CCU) y la Plaza Benito Juárez.

A continuación, te compartimos la programación destacada de funciones abiertas al público:

🎬 Viernes 10 de octubre

📍 Teatro Emperador Caltzontzin

El agente secreto, Dir. Kleber Mendonça Filho | 🕖 19:00 hrs.

🎬 Sábado 11 de octubre

📍 Cinépolis Centro

El peñón de las ánimas, Dir. Miguel Zacarías | 10:30 hrs. | Sala 5

Love Me Tonight, Dir. Rouben Mamoulian | 13:15 hrs. | Sala 5

Las pioneras: Las primeras cineastas del CCC. Programa 1 | 14:00 hrs. | Sala 3

Siempre tendremos Acapulco, Canal 22 | 14:30 hrs. | Sala 1

Lumière, l’aventure continue, Dir. Thierry Frémaux | 15:45 hrs. | Sala 5

Vértigo, Dir. Alfred Hitchcock | 18:00 hrs. | Sala 5

Kim Novak’s Vertigo, Dir. Alexandre O. Philippe | 20:30 hrs. | Sala 5

📍 Centro Cultural Universitario (CCU)

Programa Beca Animéxico | 18:00 hrs.

Cortos Caribeños | 20:00 hrs.

📍 Plaza Benito Juárez

Robot Dreams, Dir. Pablo Berger | 19:30 hrs.

El peñón de las ánimas, Dir. Miguel Zacarías | 21:45 hrs.

🎬 Domingo 12 de octubre

📍 Cinépolis Centro

Doña Bárbara, Dir. Fernando de Fuentes, Miguel M. Delgado | 10:30 hrs. | Sala 5

El alegre bandolero, Dir. Rouben Mamoulian | 13:15 hrs. | Sala 5

Las pioneras: Programa 2 | 14:15 hrs. | Sala 3

Sin aliento, Dir. Jean-Luc Godard | 15:45 hrs. | Sala 5

📍 Centro Cultural Universitario

Siempre tendremos Acapulco, Canal 22 | 11:30 hrs.

Cortometraje Mexicano de Ficción Programas 2 y 5 | 13:00 y 15:30 hrs.

Niñxs, Dir. Kani Lapuerta | 18:00 hrs.

Vidas en la orilla, Dir. Lucía Gajá | 20:30 hrs.

📍 Plaza Benito Juárez

La ruta que somos, Dir. César Flores Correa | 19:30 hrs.

Héroes Verdes México Programa 1, Dir. Jordi Mariscal | 20:45 hrs.

📍 Teatro Emperador Caltzontzin

Mi amigo Robot, Dir. Pablo Berger | 17:30 hrs.

🎬 Lunes 13 de octubre

📍 Cinépolis Centro

La mujer de todos, Dir. Julio Bracho | 10:30 hrs.

La marca del Zorro, Dir. Rouben Mamoulian | 12:45 hrs.

Bulle Ogier, portrait d'une étoile cachée, Dir. Eugénie Grandval | 14:00 hrs.

📍 Centro Cultural Universitario

Cortometrajes Documentales y Ficción | 14:15 y 16:15 hrs.

Papá Melissa, Dir. Sophia Stieglitz | 18:30 hrs.

Hasta un momento más tarde / Chu siné paché ba, Dir. Pablo Tamez Sierra | 20:30 hrs.

📍 Plaza Benito Juárez

Héroes Verdes México Programa 2, Dir. Jordi Mariscal | 19:30 hrs.

🎬 Martes 14 de octubre

📍 Cinépolis Centro

Enamorada, Dir. Emilio Fernández | 11:00 hrs. | Sala 5

Blood and Sand, Dir. Rouben Mamoulian | 13:15 hrs. | Sala 5

What Marielle Knows, Dir. Frédéric Hambalek | 14:00 hrs. | Sala 3

Pedro Páramo, Dir. Carlos Velo | 16:30 hrs. | Sala 5

Beatles 64, Dir. David Tedeschi | 19:00 hrs. | Sala 5

📍 Plaza Benito Juárez

Doña Bárbara, Dir. Fernando de Fuentes | 19:30 hrs.

La mujer de todos, Dir. Julio Bracho | 22:00 hrs.

🎬 Miércoles 15 de octubre

📍 Cinépolis Centro

La diosa arrodillada, Dir. Roberto Gavaldón | 10:30 hrs. | Sala 5

Deadline at Dawn, Dir. Harold Clurman | 13:00 hrs. | Sala 5

Muñecos infernales, Dir. Benito Alazraki | 20:30 hrs. | Sala 5

📍 Plaza Benito Juárez

Enamorada, Dir. Emilio Fernández | 19:30 hrs.

La diosa arrodillada, Dir. Roberto Gavaldón | 21:30 hrs.

📍 Teatro Emperador Caltzontzin

Sección Michoacana Programa 1 | 11:00 hrs.

Entre sones, abajeños y oberturas, Dir. Ingrid Franco | 14:30 hrs.

🎬 Jueves 16 de octubre

📍 Cinépolis Centro

Maclovia, Dir. Emilio Fernández | 10:45 hrs.

City That Never Sleeps, Dir. John H. Auer | 13:00 hrs.

📍 Plaza Benito Juárez

Pedro Páramo, Dir. Carlos Velo | 19:30 hrs.

Vértigo, Dir. Alfred Hitchcock | 21:30 hrs.

📍 Teatro Emperador Caltzontzin

Sección Michoacana Programa 2 | 11:00 hrs.

Apenas primavera, Dir. Rafael Martínez-García | 14:30 hrs.

🎬 Viernes 17 de octubre

📍 Cinépolis Centro

French Cancan, Dir. Jean Renoir | 11:00 hrs.

99 River Street, Dir. Phil Karlson | 13:15 hrs.

El peñón de las ánimas, Dir. Miguel Zacarías | 15:30 hrs.

Sin aliento, Dir. Jean-Luc Godard | 18:00 hrs.

Doña Bárbara, Dir. Fernando de Fuentes | 20:00 hrs.

📍 Plaza Benito Juárez

Maclovia, Dir. Emilio Fernández | 19:30 hrs.

Ámame esta noche (Love Me Tonight), Dir. Rouben Mamoulian | 21:30 hrs.

🎬 Sábado 18 y Domingo 19 de octubre

📍 Plaza Benito Juárez y Teatro Emperador Caltzontzin

23 FICM Ganadores | Sábado 19:30 y 21:30 hrs. | Domingo 17:30 y 20:00 hrs.

🎟️ Acceso libre

Todas las funciones son gratuitas y están sujetas al cupo de cada sede.

El programa completo y detalles adicionales pueden consultarse en las redes oficiales del Festival Internacional de Cine de Morelia.

SHA