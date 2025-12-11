Estallido de pirotecnia en peregrinación deja tres lesionados en Morelia; hay un detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos tres personas resultaron lesionadas debido al estallido de pirotecnia que portaba una peregrinación en su recorrido hacia el Templo de San Diego, informó la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

De acuerdo con el reporte de la coordinación, dentro del operativo desplegado durante las fiestas guadalupanas de este jueves, la corporación de Bomberos Voluntarios BVAP detalló que fueron tres personas lesionadas por el estallido de pirotecnia.

El hecho se registró en las inmediaciones de la Fuente de Las Tarascas. Hace poco más de una hora.