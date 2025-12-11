Estallido de pirotecnia en peregrinación deja tres lesionados en Morelia; hay un detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos tres personas resultaron lesionadas debido al estallido de pirotecnia que portaba una peregrinación en su recorrido hacia el Templo de San Diego, informó la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia.
De acuerdo con el reporte de la coordinación, dentro del operativo desplegado durante las fiestas guadalupanas de este jueves, la corporación de Bomberos Voluntarios BVAP detalló que fueron tres personas lesionadas por el estallido de pirotecnia.
El hecho se registró en las inmediaciones de la Fuente de Las Tarascas. Hace poco más de una hora.
En dicho reporte, se precisa que una de las personas lesionadas fue trasladada a un hospital de la ciudad, debido a una lesión en la extremidad superior derecha.
La segunda persona no requirió atención médica ni traslado. En tanto, la tercera persona, de 67 años de edad, tampoco requirió atención médica, aunque presentó un golpe en el pómulo derecho.
Según Seguridad Pública Municipal, el responsable de la detonación del cohete fue detenido. Las instancias competentes ya investigan las circunstancias del incidente.
Cabe resaltar que desde hace algunas semanas las autoridades municipales habían hecho un llamado para evitar el uso de pirotecnia en estas peregrinaciones, pues representa riesgos tanto para quienes la manipulan como para las demás personas presentes en la zona.
mrh