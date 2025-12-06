Estado de fuerza inhibirá asaltos o robos en temporada decembrina: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, en diciembre suele registrarse un aumento en asaltos o robos por la entrega de aguinaldos y otras prestaciones, sin embargo, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que el estado de fuerza actual inhibirá dichos delitos.
El funcionario dijo en entrevista con medios de comunicación que el ánimo cambia en la temporada decembrina, sin embargo, apuntó que la presencia de varios elementos de seguridad, por la estrategia de Plan Michoacán va a ayudar a que la gente se sienta con más confianza.
"Creo que el humor social cambia en diciembre. Sin embargo, pues el tema de los aguinaldos, las prestaciones que se reciben de fin de año pueden hacer que haya un poco más de incremento en delitos de alto impacto, como el robo, pero hay mucha, mucha fuerza, mucho estado de Fuerza en el Estado"
Respecto a si algún municipio ha solicitado reforzar la seguridad en estos últimos días, apuntó que los alcaldes se han reunido con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Antonio Cruz Medina, para fortalecer dicho tema, aunque apuntó que no tiene información sobre algún alcalde que haya pedido en particular seguridad por alguna amenaza.
"Ni tengo yo información que algún alcalde haya pedido en particular por alguna amenaza o alguna situación", agregó el funcionario.
En la última semana, la Secretaría de Seguridad, así como la Fiscalía General del Estado afirmaron que los homicidios, robos y extorsiones han ido a la baja en el último mes, después de la implementación del Plan Michoacán. El secretario de Gobierno indicó que hasta el momento no hay una fecha establecida para que las fuerzas de seguridad federales se retiren de la entidad.
BCT