Estado de fuerza inhibirá asaltos o robos en temporada decembrina: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, en diciembre suele registrarse un aumento en asaltos o robos por la entrega de aguinaldos y otras prestaciones, sin embargo, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que el estado de fuerza actual inhibirá dichos delitos.

El funcionario dijo en entrevista con medios de comunicación que el ánimo cambia en la temporada decembrina, sin embargo, apuntó que la presencia de varios elementos de seguridad, por la estrategia de Plan Michoacán va a ayudar a que la gente se sienta con más confianza.

"Creo que el humor social cambia en diciembre. Sin embargo, pues el tema de los aguinaldos, las prestaciones que se reciben de fin de año pueden hacer que haya un poco más de incremento en delitos de alto impacto, como el robo, pero hay mucha, mucha fuerza, mucho estado de Fuerza en el Estado"