Establece Yankel Benítez ruta de atención con vecinos de Unión Ejidal Isaac Arriaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, dialogó con vecinas y vecinos para avanzar en la atención puntual de sus necesidades y establecer una ruta de trabajo en conjunto.

Durante la visita, el encargado de la política interna del municipio reiteró el compromiso del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar de gobernar con resultados reales, sin simulaciones ni indiferencia, priorizando la atención a las familias y el mejoramiento de las colonias mediante el trabajo en equipo y el cumplimiento de los acuerdos.