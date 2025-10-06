Esta semana finalizarán trabajos de limpieza por acumulación en Las Margaritas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta semana podrían concluir las labores de recolección de residuos en la vivienda con acumulación de objetos ubicada en la colonia Las Margaritas, informó Edgar Eduardo Cabrera Guevara, titular de la Dirección de Residuos Sólidos.
En entrevista, el director señaló que este tipo de reportes se han atendido con mayor frecuencia durante este año, ya que desde enero comenzaron a programar cada caso para darles el seguimiento correspondiente.
Respecto al caso que tuvo mayor difusión en redes sociales —una vivienda ubicada en Las Margaritas—, precisó lo siguiente: “Seguimos atendiendo, ya casi terminamos, nos falta a lo mejor una sesión más para concluir (…)”, puntualizó.
Agregó que actualmente tienen en lista cuatro solicitudes más de este tipo, que se atienden conforme lo permite la operatividad de la dirección, ya que indicó que, de septiembre en adelante, se incrementa la carga de trabajo por los festejos y festivales que se realizan en la ciudad.
Precisó que cada caso es distinto, ya que algunos se culminan en dos sesiones, mientras que otros requieren un mayor tiempo de atención, pues compartió que, en el caso de Las Margaritas, se ha trabajado en distintas jornadas durante casi dos meses para recolectar los objetos que se tenían en la vivienda, como cartón, PET, madera, colchones e incluso inodoros.
Cabe resaltar que, en entrevistas pasadas, el director compartió que este tipo de reportes se atienden de manera integral; es decir, intervienen distintas áreas del Ayuntamiento, entre estas: DIF municipal, Policía Morelia y la Dirección de Derechos Humanos.
El trabajo de dichas instancias se sitúa en la colaboración para establecer un primer contacto con los responsables de la acumulación de residuos o con sus familiares, con el objetivo de obtener su autorización para ingresar a las viviendas y realizar las labores de limpieza.
Respecto a la vía por la que la ciudadanía puede levantar los reportes por acumulación de basura, es a través del número 072 o bien, directamente en las oficinas de la Dirección de Residuos Sólidos de Morelia.
RPO