¡Esta noche se rueda! Prepara tu bici y súmate al paseo nocturno en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se llevará a cabo un nuevo paseo ciclista nocturno por las calles de Morelia, organizado por la asociación Bicivilízate Michoacán A.C., con una ruta de 16 kilómetros y dificultad intermedia.

La cita es a las 8:30 de la noche en la Plaza Jardín Morelos, mejor conocida como "El Caballito", donde se reunirán los participantes para salir en punto de las 9:00 pm. El recorrido incluye avenidas como Andrés Quintana Roo, Ocampo, La Huerta, Periodismo, Playa Azul, Héroes de Nocupétaro, Santiago Tapia, entre otras, finalizando en la avenida Madero.

Con el lema “Tal vez solo soy un ciclista, pero pedaleo por un sueño”, frase del joven ciclista Issac Del Toro, la rodada busca inspirar a más personas a sumarse a este tipo de actividades que promueven la salud física, la convivencia ciudadana y el respeto al ciclista urbano.

La participación requiere llevar casco, luces y una bicicleta en buen estado. Para quienes no cuenten con bici propia, habrá servicio de préstamo disponible de 7:30 a 8:30 pm en la calle Rey Calzontzin #637, colonia Félix Ireta, con una cooperación simbólica.