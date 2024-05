Esta noche se realizará recorrido de leyendas en el Panteón Municipal

La página que promociona este recorrido se llama “Vive Viajando Tours”, y en un mensaje de consulta, además de lo anteriormente detallado, informan que tiene un cupo limitado a 70 personas; el costo por adulto es de 130 pesos, mientras que los niños tendrían que pagar 100 pesos.

También detallan que es necesario reservar el espacio a través de un depósito y que no se recibe efectivo previo a iniciar el recorrido, esto por un tema de demanda de espacios, además, agregan que en caso de no poder presentarse, no hay devoluciones de pagos ni cambios para otros tours.

hrn