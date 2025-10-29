Esta noche, rodada ciclista de disfraces en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche se llevará a cabo una rodada ciclista de disfraces por las calles de Morelia, organizada por Bicivilízate Michoacán A.C., como parte del tradicional Paseo Nocturno Ciclista.

La cita es este miércoles en Plaza Morelos a las 8:30 de la noche, con salida programada a las 9:00 pm. La ruta tendrá una distancia de 9 kilómetros y está clasificada con dificultad fácil, ideal para todo tipo de participantes.

El recorrido incluirá calles y avenidas como Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Juan Manuel Pantoja, Solidaridad, Ocampo, Lázaro Cárdenas y Ventura Puente, entre otras, finalizando en el punto de partida.

La rodada tiene un enfoque recreativo y comunitario, por lo que se pide a los asistentes acudir con disfraz, así como cumplir con los requisitos de seguridad: casco, luces y bicicleta propia.