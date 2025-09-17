Esta noche, Morelia se mueve en bici: rodada de 20 km por el Día sin Auto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial sin Auto, la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. invita a ciclistas y ciudadanía en general a participar en una rodada nocturna este miércoles 22 de septiembre, con salida desde Plaza Morelos.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la reunión será a las 8:30 de la noche, con salida programada a las 9:00 p.m., en una ruta de 20 kilómetros de dificultad intermedia que recorrerá calles emblemáticas como Vasco de Quiroga, Enrique Ramírez, Libramiento, Albino García, Siervo de la Nación, Madero y Luis Moya, entre otras.

La actividad forma parte de la Semana de la Movilidad y busca fomentar el uso de la bicicleta como alternativa sustentable de transporte urbano.

Los organizadores recordaron que es obligatorio portar casco, luces y bicicleta en buen estado. Además, quienes no cuenten con bici propia podrán acceder a un préstamo en Rey Calitzontzin #637, Col. Félix Ireta, con un costo de $70 pesos por una bici o $100 pesos por dos (de 7:30 a 8:30 p.m.).