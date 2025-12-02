Esta Navidad, cambia una vida: adopta en la Feria de Adopción en Morelia

La actividad se desarrollará en un horario de 12:00 del día a 4:00 de la tarde, y está dirigida a personas interesadas en brindar un hogar amoroso a perritos y gatitos rescatados, fomentando así la adopción responsable como una alternativa ética para sumar un nuevo miembro a la familia.

La feria es organizada por el colectivo Meraki Bazar, conocido por promover eventos con causa, y contará con la participación de rescatistas locales que facilitarán el proceso de adopción.

Durante el evento también habrá venta de productos y actividades alusivas a la temporada navideña.