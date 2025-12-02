Esta Navidad, cambia una vida: adopta en la Feria de Adopción en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el espíritu navideño como marco, este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo la primera Feria de Adopción Navideña "Meraki" en las instalaciones del café Chai, ubicado en Av. Acueducto 307, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia.
La actividad se desarrollará en un horario de 12:00 del día a 4:00 de la tarde, y está dirigida a personas interesadas en brindar un hogar amoroso a perritos y gatitos rescatados, fomentando así la adopción responsable como una alternativa ética para sumar un nuevo miembro a la familia.
La feria es organizada por el colectivo Meraki Bazar, conocido por promover eventos con causa, y contará con la participación de rescatistas locales que facilitarán el proceso de adopción.
Durante el evento también habrá venta de productos y actividades alusivas a la temporada navideña.
Las inscripciones para participar están abiertas y se pueden realizar directamente a través de los siguientes números de contacto:
📞 Milena: 44 33 35 18 86
📞 Abe: 44 31 08 04 02
SHA