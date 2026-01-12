Morelia

¿Estás pensando en emprender? La Sedeco te acompaña paso a paso

Talleres, capacitaciones y orientación gratuita para iniciar o fortalecer tu negocio
¿Estás pensando en emprender? La Sedeco te acompaña paso a paso
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tener una idea de negocio y querer hacerla crecer requiere información, guía y acompañamiento, por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) pone a disposición de la ciudadanía los servicios de Espacio Emprendedor, donde las personas interesadas pueden acceder a talleres, capacitaciones, cursos y asesorías para iniciar o fortalecer su emprendimiento.

A través de este espacio, se imparten actividades formativas como el curso Desafío Emprendedor, además de talleres prácticos y capacitaciones enfocadas en temas clave como modelo de negocio, formalización, costos, ventas y acceso a programas de apoyo, brindando herramientas útiles para tomar mejores decisiones.

CORTESÍA

“Queremos que quienes tienen una idea o un negocio sepan que no están solos; aquí les damos capacitación y acompañamiento para que sus proyectos tengan bases más sólidas y mayores posibilidades de crecer”, destacó el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández.

La dependencia ofrece estos servicios tanto a personas que inician desde cero como a empresas que buscan consolidarse, con el firme objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades económicas en Michoacán.

CORTESÍA

Para obtener más información, las y los interesados pueden acudir a Espacio Emprendedor, ubicado en avenida Lázaro Cárdenas 1700, colonia Chapultepec Sur, en Morelia. También pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al 443 265 6355, donde recibirán orientación personalizada sobre los servicios gratuitos disponibles para impulsar sus negocios.

BCT

Morelia
Sedeco
emprender

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com