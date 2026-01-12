¿Estás pensando en emprender? La Sedeco te acompaña paso a paso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tener una idea de negocio y querer hacerla crecer requiere información, guía y acompañamiento, por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) pone a disposición de la ciudadanía los servicios de Espacio Emprendedor, donde las personas interesadas pueden acceder a talleres, capacitaciones, cursos y asesorías para iniciar o fortalecer su emprendimiento.
A través de este espacio, se imparten actividades formativas como el curso Desafío Emprendedor, además de talleres prácticos y capacitaciones enfocadas en temas clave como modelo de negocio, formalización, costos, ventas y acceso a programas de apoyo, brindando herramientas útiles para tomar mejores decisiones.
“Queremos que quienes tienen una idea o un negocio sepan que no están solos; aquí les damos capacitación y acompañamiento para que sus proyectos tengan bases más sólidas y mayores posibilidades de crecer”, destacó el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández.
La dependencia ofrece estos servicios tanto a personas que inician desde cero como a empresas que buscan consolidarse, con el firme objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades económicas en Michoacán.
Para obtener más información, las y los interesados pueden acudir a Espacio Emprendedor, ubicado en avenida Lázaro Cárdenas 1700, colonia Chapultepec Sur, en Morelia. También pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al , donde recibirán orientación personalizada sobre los servicios gratuitos disponibles para impulsar sus negocios.
BCT