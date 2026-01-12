¿Estás pensando en emprender? La Sedeco te acompaña paso a paso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tener una idea de negocio y querer hacerla crecer requiere información, guía y acompañamiento, por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) pone a disposición de la ciudadanía los servicios de Espacio Emprendedor, donde las personas interesadas pueden acceder a talleres, capacitaciones, cursos y asesorías para iniciar o fortalecer su emprendimiento.

A través de este espacio, se imparten actividades formativas como el curso Desafío Emprendedor, además de talleres prácticos y capacitaciones enfocadas en temas clave como modelo de negocio, formalización, costos, ventas y acceso a programas de apoyo, brindando herramientas útiles para tomar mejores decisiones.