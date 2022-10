Esposas e hijos de policías asesinados en El Aguaje acusan olvido de las autoridades

En tanto, la viuda -que prefirió mantener su nombre en el anonimato-, mencionó que hasta el momento no se han tomado cartas contra la persona que mandó a los policías a esa localidad, y quien sigue desempeñando su misma labor, reiteró.

“El comandante que los mandó sigue en la región de Jiquilpan, haciendo lo que quiere, sigue mandando a los elementos que quiere y el gobierno continúa sin darnos una explicación, nunca nos dijeron a dónde iban y porque se fueron solos, ¿por qué si no llevaban armas lo mandaron así? Yo no he visto ningún cambio, y por eso estamos aquí, para exigir justicia” dijo la viuda.