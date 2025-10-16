Esperan que a Morelia lleguen 150 mil visitantes por actividades de Día de Muertos

“El presidente también nos ha pedido que el Palacio Municipal se convierta en un espacio de los morelianos. En esta primera edición 2025 del Día de Muertos en Morelia, ahí en Palacio Municipal, a partir del 27 de octubre vamos a tener siete días de intensas actividades que van a acompañar todo esto que sucede en la ciudad”, resaltó la titular de Turismo de Morelia.

El acceso al Palacio Municipal será gratuito, para que los visitantes disfruten de una experiencia inmersiva durante siete días, del 27 de octubre al 2 de noviembre, donde más de 15 empresas morelianas ofrecerán talleres, experiencias gastronómicas, mixología, conciertos, música, yoga, cuencos y actividades para niñas y niños.

Destacó que, además de las Secretarías de Turismo y Cultura de Morelia, también participan otras dependencias municipales, como la Secretaría de Servicios Públicos, el Consejo Ciudadano, el Colegio de Morelia, la Secretaría de Fomento Económico del Municipio de Morelia y la Policía de Morelia; todas con apoyos invaluables. Asimismo, se cuenta con la colaboración de las universidades, que se suman con actividades significativas y que ya generan gran expectativa.

Thelma Aquique informó que actualmente se exhibe un montaje en el Centro Comercial Santa Fe, en Ciudad de México, que estará disponible durante todo el mes de octubre, para que las personas puedan visitarlo y conocer todo lo que Morelia tiene para ofrecer en esta celebración. En él, se muestra un mapeo donde la gente puede ver que, en menos de tres horas, puede llegar a Morelia.

Toda la información del programa que conformará el Día de Muertos en Morelia puede consultarse en https://experienciamorelia.mx/ o en las redes sociales del Gobierno de Morelia.

RYE-