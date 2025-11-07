Esperan más de 45 mil asistentes en la 22 Feria Gastronómica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición número 22 de la Feria Gastronómica se realizará del 14 al 16 de noviembre en la Plaza Valladolid, donde la ciudadanía podrá encontrar a más de 60 restauranteros que ofrecerán diversos platillos.

En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), destacó que dicha feria se llevará a cabo el próximo fin de semana, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, en la Plaza Valladolid.

En este tenor, señaló que se contará con la participación de más de 60 restauranteros, además de mezcaleros y algunas cocineras de Morelia y sus tenencias, quienes ofrecerán distintos platillos a precios accesibles.

Respecto a la expectativa de derrama económica, detalló que esperan superar los 4 millones de pesos y alcanzar una asistencia de más de 45 mil visitantes.