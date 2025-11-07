Esperan más de 45 mil asistentes en la 22 Feria Gastronómica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición número 22 de la Feria Gastronómica se realizará del 14 al 16 de noviembre en la Plaza Valladolid, donde la ciudadanía podrá encontrar a más de 60 restauranteros que ofrecerán diversos platillos.
En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), destacó que dicha feria se llevará a cabo el próximo fin de semana, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, en la Plaza Valladolid.
En este tenor, señaló que se contará con la participación de más de 60 restauranteros, además de mezcaleros y algunas cocineras de Morelia y sus tenencias, quienes ofrecerán distintos platillos a precios accesibles.
Respecto a la expectativa de derrama económica, detalló que esperan superar los 4 millones de pesos y alcanzar una asistencia de más de 45 mil visitantes.
Herrera Calderón detalló que esta feria se realizará en el marco del Buen Fin, por lo que —como en otras ediciones—, en colaboración con la Canaco Morelia y Covechi, las compras mayores a 100 pesos podrán canjearse por boletos para participar en la dinámica de una rifa.
Añadió que el canje se podrá realizar en las oficinas de la Sefeco, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), del 18 al 28 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. La rifa se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 12:00 horas, mediante transmisión en redes sociales de la misma Sefeco.
Para concluir, Dulce María Aguirre, presidenta de Ferias Gastronómicas, informó que en el evento también se contará con música en vivo y diversas actividades culturales.
En este tenor, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta 22 Feria Gastronómica, impulsada también con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y así apoyar al sector restaurantero local.
BCT