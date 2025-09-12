Espacio seguro para morras: taller en Morelia sobre cuerpos, deseos y decisiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 13 de septiembre, el colectivo Morras Labrys en colaboración con Mexfam y Safisma realizará el primer taller de la serie Entre Sáficas, titulado “Consentimiento, derechos sexuales y reproductivos”, en la ciudad de Morelia.
El encuentro busca generar un espacio seguro y de reflexión para mujeres y disidencias, con el propósito de compartir herramientas y conocimientos sobre el cuidado del cuerpo, los deseos y las decisiones desde una perspectiva sáfica.
El taller se llevará a cabo en Antonio Alzate 805, en el Centro Histórico de Morelia, a las 3:45 de la tarde.
El evento está dirigido principalmente a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, y tendrá un cupo limitado, por lo que se solicita registro previo a través del formulario en línea: Registro aquí.
Las organizadoras destacaron que se trata de un espacio para el diálogo colectivo, donde se abordarán temas de consentimiento, derechos sexuales y derechos reproductivos, con la intención de fortalecer la autonomía y el respeto entre las asistentes.
BCT