Espacio seguro para morras: taller en Morelia sobre cuerpos, deseos y decisiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 13 de septiembre, el colectivo Morras Labrys en colaboración con Mexfam y Safisma realizará el primer taller de la serie Entre Sáficas, titulado “Consentimiento, derechos sexuales y reproductivos”, en la ciudad de Morelia.

El encuentro busca generar un espacio seguro y de reflexión para mujeres y disidencias, con el propósito de compartir herramientas y conocimientos sobre el cuidado del cuerpo, los deseos y las decisiones desde una perspectiva sáfica.

El taller se llevará a cabo en Antonio Alzate 805, en el Centro Histórico de Morelia, a las 3:45 de la tarde.