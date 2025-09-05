Morelia

Espacio Las Américas transforma su estacionamiento en una galería urbana inspirada en Michoacán

Artistas nacionales e internacionales plasmaron su talento
AHOLIBAMA ANDRADE
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estacionamiento de Espacio Las Américas se transformó en una colorida galería urbana con murales que celebran la esencia de Michoacán.

En colaboración con Futura y en el marco de su 14.º aniversario, artistas nacionales e internacionales plasmaron su talento en los muros de dicho estacionamiento, regalando a Morelia un espacio lleno de color y creatividad.

Son cerca de 20 murales inspirados en la temática “Michoacán”, donde destacan las catrinas, las mariposas monarca, el lago de Janitzio, las tradicionales máscaras de la Danza de los Viejitos, entre otros íconos representativos del estado.

Espacio Las Américas invita a la población a recorrer esta galería de arte urbano, a disfrutar de cada mural y compartir la experiencia en redes sociales, etiquetando a @espaciolasamericas.

