Espacio Las Américas transforma su estacionamiento en una galería urbana inspirada en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estacionamiento de Espacio Las Américas se transformó en una colorida galería urbana con murales que celebran la esencia de Michoacán.

En colaboración con Futura y en el marco de su 14.º aniversario, artistas nacionales e internacionales plasmaron su talento en los muros de dicho estacionamiento, regalando a Morelia un espacio lleno de color y creatividad.