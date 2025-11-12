Espacio Las Américas recibe la Navidad con un mágico bosque de mariposas monarcas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada navideña ya se vive en Espacio Las Américas, donde la plaza se iluminó por completo con una decoración inspirada en un mágico bosque de mariposas monarcas.

Como parte de la ambientación decembrina, la ciudadanía podrá disfrutar de cientos de luces, esferas colgantes y dos sets temáticos, ideales para tomarse fotografías, ya sea de manera individual, en pareja, en familia o en grupo.