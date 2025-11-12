Espacio Las Américas recibe la Navidad con un mágico bosque de mariposas monarcas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada navideña ya se vive en Espacio Las Américas, donde la plaza se iluminó por completo con una decoración inspirada en un mágico bosque de mariposas monarcas.
Como parte de la ambientación decembrina, la ciudadanía podrá disfrutar de cientos de luces, esferas colgantes y dos sets temáticos, ideales para tomarse fotografías, ya sea de manera individual, en pareja, en familia o en grupo.
En el set principal se encuentra el característico árbol gigante, que este año se acompaña del color naranja de las mariposas monarcas, un gran oso de luces y diversas esferas decorativas.
El segundo set recrea un pequeño bosque que, al igual que el primero, destaca por un oso de gran tamaño compuesto principalmente por luces. Los árboles que lo rodean refuerzan la ambientación, dando la apariencia de un acogedor bosque iluminado y lleno de mariposas.
Con esta propuesta, Espacio Las Américas invita a las y los morelianos a disfrutar del espíritu navideño en un entorno lleno de color, luz y tradición.
