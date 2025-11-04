Escuelas al oriente de Morelia reciben agua gracias a nueva línea del OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se inauguró la línea de conducción de agua potable que dotará del vital líquido a cinco planteles educativos ubicados en las inmediaciones de Ciudad Industrial, al oriente de la ciudad.
A través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), que dirige Adolfo Torres Ramírez, el Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo la instalación de una línea de conducción de 516 metros lineales, que beneficiará directamente a más de 5 mil estudiantes y docentes de los planteles CTIS 120, CONALEP, CECATI, CONAFE y la Escuela Secundaria Técnica 99.
El presidente municipal, Alfonso Martínez, destacó la importancia de apoyar a las instituciones educativas del municipio y trabajar en equipo con su comunidad escolar.
Durante su intervención, el director general del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, subrayó que esta acción pone fin al suministro mediante pipas y que se logró gracias al trabajo conjunto con las instituciones educativas, donde las escuelas aportaron el material y la paramunicipal realizó la instalación con su personal especializado: “Durante más de 15 años el servicio lo estuvieron recibiendo a través de pipas. Hoy lo podemos decir con muchísimo gusto y con mucha emoción: ya tienen agua de la red”.
Por su parte, Gerardo Gamiño Moreno, subdirector del turno matutino de la Escuela Técnica 99, agradeció al alcalde el beneficio recibido, a nombre de todas las instituciones educativas, y reconoció el esfuerzo coordinado entre las escuelas y el gobierno municipal para que finalmente puedan contar con agua de la red pública.
Durante el evento estuvieron presentes Gregorio Roberto Ramírez Delgado, presidente de FUCIDIM; Claudia Rocío Salcedo Hernández, directora del plantel Conalep Morelia 1; Rosalba Teresa Chávez Acha, representante del CETIS 120; Genoveva Pérez Vieyra, representante del CONAFE; José Jesús Merlos García, representante del CECATI; y Oriana Orozco Rodríguez, madre de familia en representación de la sociedad civil que apoyó este proyecto.
