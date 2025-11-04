Escuelas al oriente de Morelia reciben agua gracias a nueva línea del OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se inauguró la línea de conducción de agua potable que dotará del vital líquido a cinco planteles educativos ubicados en las inmediaciones de Ciudad Industrial, al oriente de la ciudad.

A través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), que dirige Adolfo Torres Ramírez, el Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo la instalación de una línea de conducción de 516 metros lineales, que beneficiará directamente a más de 5 mil estudiantes y docentes de los planteles CTIS 120, CONALEP, CECATI, CONAFE y la Escuela Secundaria Técnica 99.

El presidente municipal, Alfonso Martínez, destacó la importancia de apoyar a las instituciones educativas del municipio y trabajar en equipo con su comunidad escolar.