Escoltas de Carlos Manzo son trasladados a Mil Cumbres por homicidio calificado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, un fuerte despliegue operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado trasladó al Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, conocido como Mil Cumbres, a los siete exelementos de la escolta de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.
Los escoltas fueron detenidos por el delito de homicidio calificado en grado de comisión por omisión, al considerar que, por sus funciones de seguridad, tenían la capacidad de evitar el crimen.
Escoltas ya están bajo control judicial
Los detenidos fueron identificados como:
Omar M., de 47 años, originario del Estado de México
Alejandro F., de 21 años, de Uruapan
Mario Alberto S., de 45 años, de la Ciudad de México
Guillermo, de 43 años, de Puebla
Demetrio, de 44 años, de Hidalgo
Omar Osvaldo, de 56 años, de Veracruz
Montserrat G., de 23 años, de Guerrero
Este mismo mediodía se les cumplimentó la orden de aprehensión, y ya se encuentran bajo disposición del juez que conoce la causa en el penal ubicado en el ejido de Irapeo, municipio de Charo.
Cabe recordar La audiencia que estaba programada este viernes, a las 16:00 horas, contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, se suspendió hasta nuevo aviso, informó personal de los Juzgados del Poder Judicial Michoacán.
Explicaron que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga el traslado de los 7 escoltas, 6 hombres y una mujer, que fueron detenidos al mediodía de este viernes, en Uruapan.
Uno de los atacantes, identificado como Víctor Manuel, murió tras disparar contra el exalcalde, mientras que otros dos jóvenes que presuntamente colaboraron en el hecho fueron encontrados ejecutados el pasado 10 de noviembre, en la carretera a Paracho.