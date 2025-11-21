Escoltas de Carlos Manzo son trasladados a Mil Cumbres por homicidio calificado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, un fuerte despliegue operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado trasladó al Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, conocido como Mil Cumbres, a los siete exelementos de la escolta de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.

Los escoltas fueron detenidos por el delito de homicidio calificado en grado de comisión por omisión, al considerar que, por sus funciones de seguridad, tenían la capacidad de evitar el crimen.

Escoltas ya están bajo control judicial

Los detenidos fueron identificados como: