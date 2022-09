“Es una pesadilla que quizá nunca termine”, lamenta María de Jesús, víctima del granadazo de 2008

En tanto, María de Jesús asegura que la pensión que se les otorga por parte de las autoridades de Gobierno no alcanza a cubrir los diferentes gastos de medicamento, y servicios básicos, tan solo la prótesis que ella necesita ronda los $70 mil pesos.

“Los medicamentos no están en los centros de atención, porque nos piden trámites para darnos lo que necesitamos en cuanto a fármacos, […] no saben si la pensión que nos dan nos alcanza para pagar luz o lo que tengas que pagar, ese es tu problema, no de nosotros” añadió.

Y es que han transcurrido 14 años desde la serie de ataques terroristas que fueron cometidos en contra de la población civil, dejando ocho muertos y más de 130 personas heridas y aún no existe una reparación de los daños para las 89 víctimas del atentado, entre ellas Mary Chuy.

AC