¡Es hoy! Morelia celebra el Día de Muertos con arte, catrinas y música

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 1 de noviembre, el corazón de Morelia se transformará en un escenario lleno de color, arte y tradición, con una variada cartelera de actividades culturales para celebrar el Día de Muertos 2025.
A partir de las 14:00 horas, comenzarán los módulos de maquillaje de catrinas y catrines en puntos clave del Centro Histórico: Plaza Villalongín, Plaza Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel, donde los asistentes podrán caracterizarse para el desfile.
El momento central llegará a las 18:00 horas con el esperado Desfile de Catrinas y Catrines, que recorrerá la Avenida Madero desde Las Tarascas hasta Plaza Valladolid. Durante el trayecto habrá batucadas, presentaciones artísticas y participación ciudadana, con la intervención especial de la Universidad TecMilenio.
De forma paralela, el Centro Cultural UNAM Morelia ofrecerá el festival “La Casa de la Mano en la Reja”, con actividades culturales de 18:00 a 23:00 horas. También continúa disponible hasta el 4 de noviembre la exposición “Xantolo, una tradición de la Huasteca Potosina” del fotógrafo Jorge Cervera Méndez, ubicada en El Nigromante.
