¡Es hoy! Morelia celebra el Día de Muertos con arte, catrinas y música

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 1 de noviembre, el corazón de Morelia se transformará en un escenario lleno de color, arte y tradición, con una variada cartelera de actividades culturales para celebrar el Día de Muertos 2025.

A partir de las 14:00 horas, comenzarán los módulos de maquillaje de catrinas y catrines en puntos clave del Centro Histórico: Plaza Villalongín, Plaza Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel, donde los asistentes podrán caracterizarse para el desfile.