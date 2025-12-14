¡Es hoy! DIF Morelia celebra esta tarde su Posada Navideña en el Boulevard

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 14 de diciembre, el DIF Morelia celebrará su Posada Navideña “Noche de Paz” en el Parque Lineal del Boulevard García de León, a partir de las 18:00 horas, en un ambiente familiar y completamente gratuito.
El evento forma parte del programa Construyendo Paz, que busca fortalecer el tejido social a través de actividades culturales y recreativas que promuevan la convivencia y el disfrute de las tradiciones mexicanas.
Las y los asistentes podrán disfrutar de:
Aguinaldos y dulces
Piñatas tradicionales
Antojitos navideños para toda la familia
Música y talleres para niñas y niños
Además de vivir el espíritu de la Navidad, la posada busca reunir a la comunidad moreliana en un entorno seguro, iluminado y lleno de color, en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
“Celebremos nuestras tradiciones en una tarde llena de alegría”, es la invitación del DIF Morelia, que también ha reforzado medidas de seguridad y limpieza para que el evento sea accesible, ordenado y familiar.
La cita es hoy a las 6:00 de la tarde, y no es necesario registro previo. Se recomienda llegar con anticipación y llevar ropa abrigadora.
BCT