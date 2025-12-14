¡Es hoy! DIF Morelia celebra esta tarde su Posada Navideña en el Boulevard

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 14 de diciembre, el DIF Morelia celebrará su Posada Navideña “Noche de Paz” en el Parque Lineal del Boulevard García de León, a partir de las 18:00 horas, en un ambiente familiar y completamente gratuito.

El evento forma parte del programa Construyendo Paz, que busca fortalecer el tejido social a través de actividades culturales y recreativas que promuevan la convivencia y el disfrute de las tradiciones mexicanas.

Las y los asistentes podrán disfrutar de: