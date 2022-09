"Es estafador" el señor que "inventa" robos en Morelia; hasta llora, acusan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Es mentiroso" el señor que "inventa" robos en Morelia, y en videos hasta llora, acusaron en redes sociales usuarios.

Y es que apenas el pasado jueves a esta redacción llegó un video en el que un hombre dice que le robaron su camioneta, medicina, dinero y demás pertenencias mientras su esposa era operada, en Morelia.

El caso se dio a conocer por la usuaria de redes sociales Cynthia Pahua, quien compartió el video de Javier, a quien el pasado miércoles presuntamente le hurtaron su camioneta con cosas de valor.

De acuerdo al testimonio, el hombre vive cerca de un pueblo cercano a Moroleón, y vino para atender a su mujer que padece cáncer. Mientras ella estaba siendo operada, ladrones se llevaron su camioneta, en la que había dinero y medicamento.

"De acuerdo a la publicación, se trata de una camioneta pick up 97 guinda con placas texanas.

Ayúdanos a compartir!! 🙏 Ayer le robaron a Dn Javier su camioneta a dos cuadras de oncología mientras operaban a su esposa de cancer, no viven en Morelia y en la camioneta tenía el dinero y medicamento de su esposa.

La camioneta es una pick up 97 guinda con placas texanas, sucedió aprox a las 5:30. Si tienes información marca al 911 Folio 145827", se leyó en la publicación original.

Sin embargo, horas tarde y luego de haber borrado este post de Facebook, Revolución Social investigó sobre el caso, dio con el señor, y aseveró que se contradijo.

Asimismo, acusó de ser falsas las declaraciones sobre el robo de su camioneta y "por lo contrario ha estafado a muchas personas".

Mostramos íntegro el texto de la página Revolución Social más el post en el que se muestran las capturas de pantalla en las que la gente acusa al hombre de falsear información:

"Hemos estando recibiendo decenas de mensajes donde nos piden apoyo para este señor que ha tomado popularidad en las redes refiriendo ser de Moroleón y que fue víctima de la delincuencia diciendo que su camioneta ha sido robada además de que su esposa está hospitalizada en él área de oncología y ocupa ayuda monetaria, nos dimos a la tarea de averiguar esta situación para por supuesto apoyar como lo hacemos a diario, buscamos personalmente al señor y no quiso darnos información alguna de la camioneta contradiciéndose en varias ocasiones, investigamos al respecto y es totalmente FALSO que haya sido víctima de los amantes de lo ajeno recientemente, por lo contrario ha estafado a muchas personas mismas que se han puesto en contacto con nosotros contándonos que lo han apoyado con esta “historia ficticia” que lleva relatando desde hace varios meses, este es su modus operandi para aprovecharse de la gente de buen corazón que lo ha apoyado bajo estos argumentos, no sabemos la razón por la que hace esto pero podemos ayudarlo entendemos que por su edad no es fácil conseguir trabajo, pero aprovecharse de la buena fe de las personas no es bueno; #COMPARTE para que más personas no caigan en sus mentiras".