Es con la generación de instituciones que se fomenta el orden: Cussi

"Me parece que todavía el sistema (de Justicia Penal) no está terminado y sobre todo los operadores no han entendido la forma en que deben actuar, muchos actores en Fiscalía y las Policías no han entendido cuál es su papel en el mismo, y eso es lo que busca el modelo de Morelia, por eso es tan disruptivo y tan innovador porque muchos papeles que estaban limitados a ciertos actores, hoy los distribuye", añadió González Cussi.

Ejemplificó que el Sistema de Justicia Penal o Penal Adversarial, prevé que las policías municipales colaboren con las autoridades de procuración de justicia para en la recepción de las denuncias, “esto no es una práctica que esté pasando en el país, Morelia fue la primer Policía, hace 8 años, que recibió denuncias de manera formal y hoy se hace de manera habitual".