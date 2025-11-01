Ernesto Laguardia elige Morelia y Pueblos Mágicos para vivir la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Ernesto Laguardia, conocido por su participación en novelas como Cortina de lágrimas, Amanecer y Papás por conveniencia, eligió Michoacán como destino para vivir una de las tradiciones más representativas del país: el Día de Muertos.

A través de sus historias de Instagram, el también conductor compartió cómo celebró estas fechas junto a su familia recorriendo las calles del Centro Histórico de Morelia, así como su visita a la tradicional Noche Mágica de Urandén, en el municipio de Pátzcuaro.