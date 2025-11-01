Ernesto Laguardia elige Morelia y Pueblos Mágicos para vivir la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Ernesto Laguardia, conocido por su participación en novelas como Cortina de lágrimas, Amanecer y Papás por conveniencia, eligió Michoacán como destino para vivir una de las tradiciones más representativas del país: el Día de Muertos.
A través de sus historias de Instagram, el también conductor compartió cómo celebró estas fechas junto a su familia recorriendo las calles del Centro Histórico de Morelia, así como su visita a la tradicional Noche Mágica de Urandén, en el municipio de Pátzcuaro.
En las imágenes publicadas en sus redes, se le observa disfrutando de los altares, ofrendas, tapetes florales y de la atmósfera llena de color y misticismo que caracteriza a Morelia durante estas fechas. También se mostró sorprendido por la riqueza cultural de las actividades nocturnas en Urandén, donde presenció recorridos en canoas y expresiones artísticas de la región lacustre.
“No dejen de visitar la belleza de Urandén realmente ha sido mágico”, expresó el actor al cierre de sus publicaciones, invitando a sus seguidores a conocer este destino durante la Noche de Muertos.
La presencia de figuras públicas como Laguardia fortalece la proyección nacional de las celebraciones michoacanas, consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
