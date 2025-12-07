¿Eres nicolaita? Aclara tus dudas sobre la beca Gertrudis Bocanegra este 8 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podrán resolver sus dudas sobre la beca Gertrudis Bocanegra este lunes 8 de diciembre, durante una Asamblea Informativa organizada en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México.

La jornada se llevará a cabo en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, en Ciudad Universitaria, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, y está dirigida a toda la comunidad nicolaita que aún no ha recibido información detallada sobre el trámite, requisitos y alcances de este apoyo económico.