¿Eres nicolaita? Aclara tus dudas sobre la beca Gertrudis Bocanegra este 8 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podrán resolver sus dudas sobre la beca Gertrudis Bocanegra este lunes 8 de diciembre, durante una Asamblea Informativa organizada en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México.
La jornada se llevará a cabo en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, en Ciudad Universitaria, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, y está dirigida a toda la comunidad nicolaita que aún no ha recibido información detallada sobre el trámite, requisitos y alcances de este apoyo económico.
Durante el evento, personal de la Secretaría de Bienestar brindará atención directa a los asistentes para explicar el procedimiento de inscripción a la beca, así como la documentación necesaria, periodos de validación y plazos estimados de pago.
Esta beca forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el acceso a la educación y la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad, y representa una oportunidad para aliviar la carga económica de quienes cursan estudios universitarios en instituciones públicas como la UMSNH.
Autoridades educativas y federales invitan a los y las estudiantes a asistir puntualmente y aprovechar el espacio para resolver dudas, a fin de evitar errores u omisiones en el proceso de registro.
