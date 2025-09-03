¿Eres maestro Pokémon? Habrá torneo presencial este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 7 de septiembre, entrenadores Pokémon de la capital michoacana se reunirán en la emblemática Plaza Jardín Morelos mejor conocida por todos como la del Caballito para participar en un torneo presencial de Pokémon GO, en el marco del primer aniversario de la tienda Fry’s RSA+.
El evento comenzará a las 4:30 de la tarde, justo después del Mega Evento de Incursiones de Sharpedo. Será un torneo amistoso organizado por las comunidades IMM y PokémichGO, con un enfoque recreativo, abierto a jugadores de todos los niveles.
Rondas suizas
Copa Super
Formato divertido (aleatorio)
1er lugar: Playera, termo y gorra
2º y 3er lugar: Playera y gorra
Los organizadores invitan a toda la comunidad a unirse a los grupos de WhatsApp para resolver dudas, compartir estrategias y mantenerse al tanto de futuros eventos:
❤️ Grupo IMM
💛 Grupo PokémichGO
Este tipo de actividades refuerzan el sentido de comunidad entre jugadores, promueven el uso del espacio público y ofrecen una alternativa de sano entretenimiento para familias y jóvenes morelianos.
SHA