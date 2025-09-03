Morelia

¿Eres maestro Pokémon? Habrá torneo presencial este domingo en Morelia

Entrenadores Pokémon se reunirán este 8 de septiembre en la Plaza del Caballito para celebrar un torneo amistoso con premios y mucha diversión
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 7 de septiembre, entrenadores Pokémon de la capital michoacana se reunirán en la emblemática Plaza Jardín Morelos mejor conocida por todos como la del Caballito para participar en un torneo presencial de Pokémon GO, en el marco del primer aniversario de la tienda Fry’s RSA+.

El evento comenzará a las 4:30 de la tarde, justo después del Mega Evento de Incursiones de Sharpedo. Será un torneo amistoso organizado por las comunidades IMM y PokémichGO, con un enfoque recreativo, abierto a jugadores de todos los niveles.

🕹️ Modalidad del torneo:

  • Rondas suizas

  • Copa Super

  • Formato divertido (aleatorio)

🏆 Premios:

  • 1er lugar: Playera, termo y gorra

  • 2º y 3er lugar: Playera y gorra

Los organizadores invitan a toda la comunidad a unirse a los grupos de WhatsApp para resolver dudas, compartir estrategias y mantenerse al tanto de futuros eventos:

❤️ Grupo IMM
💛 Grupo PokémichGO

Este tipo de actividades refuerzan el sentido de comunidad entre jugadores, promueven el uso del espacio público y ofrecen una alternativa de sano entretenimiento para familias y jóvenes morelianos.

