¿Eres maestro Pokémon? Habrá torneo presencial este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 7 de septiembre, entrenadores Pokémon de la capital michoacana se reunirán en la emblemática Plaza Jardín Morelos mejor conocida por todos como la del Caballito para participar en un torneo presencial de Pokémon GO, en el marco del primer aniversario de la tienda Fry’s RSA+.

El evento comenzará a las 4:30 de la tarde, justo después del Mega Evento de Incursiones de Sharpedo. Será un torneo amistoso organizado por las comunidades IMM y PokémichGO, con un enfoque recreativo, abierto a jugadores de todos los niveles.

🕹️ Modalidad del torneo:

Rondas suizas

Copa Super

Formato divertido (aleatorio)

🏆 Premios: